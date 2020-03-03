İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab: "İnsani dramdaki en büyük sorumluluk Suriye rejimi ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab: 'İnsani dramdaki en büyük sorumluluk Suriye rejimi ve... - Son Dakika

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab: "İnsani dramdaki en büyük sorumluluk Suriye rejimi ve...

6 saat önce

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab: "İnsani dramdaki en büyük sorumluluk Suriye rejimi ve Rusya'nındır"

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab:

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab: "İnsani dramdaki en büyük sorumluluk Suriye rejimi ve Rusya'nındır"

Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:54 Kaynak: AA
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