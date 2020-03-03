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İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab: "İnsani dramdaki en büyük sorumluluk Suriye rejimi ve...
6 saat önce
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab: "İnsani dramdaki en büyük sorumluluk Suriye rejimi ve Rusya'nındır"
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:54 Kaynak: AA
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab: "İnsani dramdaki en büyük sorumluluk Suriye rejimi ve Rusya'nındır"
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