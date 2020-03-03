İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab: "NATO olarak da bizler Türkiye'nin İdlib'de yeniden... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab: 'NATO olarak da bizler Türkiye'nin İdlib'de yeniden... - Son Dakika

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab: "NATO olarak da bizler Türkiye'nin İdlib'de yeniden...

6 saat önce

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab: "NATO olarak da bizler Türkiye'nin İdlib'de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına destek veriyoruz"

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab:

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab: "NATO olarak da bizler Türkiye'nin İdlib'de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına destek veriyoruz"

Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:52 Kaynak: AA
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