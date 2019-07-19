Son Dakika Haberleri: İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: "2 gemimizin alıkonulması kabul edilemez"
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İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: "2 gemimizin alıkonulması kabul edilemez"

44 dakika önce

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran'ın İngiltere'ye ait 2 gemiyi alıkoyduğunu duyurarak, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt:
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran'ın İngiltere'ye ait 2 gemiyi alıkoyduğunu duyurarak, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından alıkonulan Stena Impero isimli petrol tankerinin ardından 40 dakika sonra Liberya bandıralı İngiltere tarafından işletilen Mesdar isimli bir diğer petrol tankerinin de alıkonulduğunu açıklandı.

"Bölgede her geminin güven içinde özgürce hareket etmesi çok önemli"

Hunt, "İki gemide de çok farklı milliyetlerden çalışanlar var, ancak anladığımız kadarıyla iki gemide de İngiliz vatandaşı yok. Tahran'daki büyükelçimiz İran Dışişleri Bakanlığı ile irtibat halinde, sorunu çözmeye çalışıyor. Biz de uluslararası ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz. Bu alıkoymalar kabul edilemez. Denizlerde yolculuk özgürlüğünün sağlanması ve bölgede her geminin güven içinde özgürce hareket etmesi çok önemli" dedi. - LONDRA
Devrim Muhafızları, Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:54 Kaynak: İHA
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