İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt'ın Yemen Ziyareti

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Yemen'de Başbakan Yardımcısı Salim el-Hanbeşi ve Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani ile görüştü.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Yemen'de Başbakan Yardımcısı Salim el-Hanbeşi ve Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani ile görüştü.



İngiliz Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Hunt'ın bugün Aden kentini ziyaret ederek el-Hanbeşi ve el-Yemani ile bir araya geldiği bildirildi.



Açıklamada Hunt'ın ziyaretiyle 1996 yılından bu yana bu ülkeye giden ilk İngiliz dışişleri bakanı, ülkede çatışmaların başladığı 2015 yılından bu yana da ilk batılı dışişleri bakanı olduğu vurgulandı.



Aden Limanı'nı da ziyaret eden Hunt'ın burada ülkeye insani yardım malzemesi girişini incelediği ve yardım kuruluşu yetkilileriyle görüştüğü kaydedildi.



Bakanlık açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen Bakan Hunt, "Stockholm barışı sürecinde başarı için son bir şansımız var. Hudeyde Limanı'nın ocak ayı başında militanlardan temizlenmesi ve tarafsız denetime girmesi gerekiyordu. Eğer taraflar Stockholm'daki taahhütlerine bağlı kalmazsa, süreç birkaç hafta içinde ölebilir." ifadelerini kullandı.



Hunt, taraflardan "öfke ve güvensizliği bir yana" bırakmalarını isteyerek, "Her barış sürecinin başında alınması zaruri riskleri alın." çağrısında bulundu.



Stockholm Anlaşması



Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında, esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.



Hudeyde'de sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, taraflar, kentten çekilme ve esir takası gibi diğer maddeler üzerinde görüşmelere devam ediyor.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

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