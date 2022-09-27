İngiltere: Rusya-Ukrayna savaşı, Hint-Pasifik bölgesinin önemini pekiştirdi - Son Dakika
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İngiltere: Rusya-Ukrayna savaşı, Hint-Pasifik bölgesinin önemini pekiştirdi

27.09.2022 22:52
İngiltere: Rusya-Ukrayna savaşı, Hint-Pasifik bölgesinin önemini pekiştirdi

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle barışçıl ve müreffeh Hint-Pasifik bölgesinin İngiliz dış politikasının çok önemli bir parçası olmayı sürdüreceğini bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle barışçıl ve müreffeh Hint-Pasifik bölgesinin İngiliz dış politikasının çok önemli bir parçası olmayı sürdüreceğini bildirdi.

Cleverly, Japonya, Güney Kore ve Singapur'u kapsayan 3 günlük ilk Doğu Asya ziyaretinin ilk ayağında, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Abe Şinzo'nun Japonya'daki cenaze törenine katıldı.

Cleverly, bu ülkedeki resmi temaslarının ardından İngiltere'nin Tokyo Büyükelçiliğinde Japon Nikkei Asia medya kuruluşuna röportaj verdi.

İngiltere'nin, Japonya'yla halihazırda iyi olan ilişkilerini güçlendirme taahhüdünün altını çizen Cleverly, ülkesinin Ukrayna'daki savaşın şiddetlendirdiği gıda ve enerji arzını hafifletmek için ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Japonya ve daha genel olarak Asya'yla ilişkimizin önemini pekiştirdi." diyen Cleverly, bu ilişkilerin, enerji güvenliği, ekonomik güvenlik, İngiltere'ye Japon yatırımları konusunda daha fazla ekonomik iş birliği veya yenilenebilir enerji gibi alanlarda olduğunu kaydetti.

İngiltere'nin, barışçıl ve müreffeh bir Hint-Pasifik bölgesine odaklanmaya devam edeceğini vurgulayan Cleverly, "Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle, bunun (Hint-Pasifik bölgesinin) öngörülebilir gelecekte İngiliz dış politikasının çok çok önemli bir parçası olmaya devam edeceğinden şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Eylemlerine katılmadığımızda Çin'i eleştirebiliriz"

Cleverly, İngiltere'nin, ABD ve Almanya'nın ardından 3. en büyük ticaret ortağı olan Çin'le ilişkisi sorulduğunda, iki ülke arasındaki önemli ekonomik bağların altını çizdi.

Ancak, Londra'nın, Pekin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki sicili ve Hong Kong'la olan ilişkisinden "rahatsız" olduğunu söyleyen Cleverly, Avrupa ve ABD tarafından eleştirilen Çin'in insan hakları sorunlarıyla ilgili endişelerini de dile getirdi.

Cleverly, "Çin'le her zaman başarılı bir ekonomik ilişki görmek isteyeceğiz. Ancak eylemlerine katılmadığımızda Çin'i eleştireceğimizi ve Çin'i de daha olumlu bir adım atmaya teşvik edeceğimizi çok ama çok net bir şekilde ifade ediyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

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