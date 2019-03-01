İngiltere Dışişleri Bakanı Körfez Turuna Başladı

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Yemen'de çatışan taraflar arasındaki barış sürecine ilişkin görüşmeler yapmak üzere Körfez turuna başladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Yemen'de çatışan taraflar arasındaki barış sürecine ilişkin görüşmeler yapmak üzere Körfez turuna başladı.





Hunt, Yemen'deki barış sürecini görüşmek üzere gerçekleştirdiği Körfez turu kapsamında Umman'ın başkenti Muskat'ta temaslarda bulundu.



İngiliz bakan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Muskat'ta Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam ile görüştüğünü belirtti.





Hudeyde Limanı konusunda kaydedilen ilerlemeleri memnuniyetle karşıladığını aktaran Hunt, Stockholm Anlaşması'nın muhafaza edilmesi ve insani koridorların açılması için yakın zamanda Husi güçlerin buradan çekilmesi gerektiğini aktardı.





Öte yandan Hunt, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ile bir araya geldiğini, iki ülke arasındaki tarihi ilişkileri gelecek yıllarda daha fazla güçlendirmek için işbirliği protokolü imzalandığını kaydetti.





Umman haber ajansı ONA'da yer alan haberde ise Sultan Kabus bin Said'in İngiltere Dışişleri Bakanı'nı kabul ederek, ikili ilişkilerle alakalı görüştüğü aktarıldı.





Hunt, dün yaptığı açıklamada, Yemen'deki barış süreci ile geçen Aralık ayında imzalanan ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen Stockholm Anlaşması'nın uygulanmasıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere Umman, Suudi Arabistan ve BAE'yi ziyaret edeceğini duyurmuştu.





Stockholm Anlaşması





Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.





Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmiş, anlaşma çerçevesinde bölgedeki faaliyetleri denetlemek üzere de BM tarafından Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi kurulmuştu.





Hudeyde'de ateşkese büyük ölçüde uyulurken kentten çekilme konusunda tarafların birbirine yönelttiği suçlamalar ışığında henüz somut bir adım atılamadı.

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