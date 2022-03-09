Truss, "Putin başarısızlığa uğraması gerekiyor. Bunun için yanıtımız da daha hızlı olmalıyız - Son Dakika
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Truss, "Putin başarısızlığa uğraması gerekiyor. Bunun için yanıtımız da daha hızlı olmalıyız

09.03.2022 20:00
Truss, "Putin başarısızlığa uğraması gerekiyor. Bunun için yanıtımız da daha hızlı olmalıyız

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İngiltere ve ABD, Putin'e karşı koalisyon kurmak için uluslararası çabalara öncülük etti" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İngiltere ve ABD, Putin'e karşı koalisyon kurmak için uluslararası çabalara öncülük etti" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Putin başarısızlığa uğraması gerekiyor. Bunun için yanıtımız da daha hızlı olmalıyız. Yaptırımlarımızı katlamalıyız" dedi.

Liz Truss, Ukrayna hava sahasının korumanın en iyi yolunun Ukrayna'ya hava savunma silahları sağlamak olduğunu açıkladı.

"Ukrayna'ya savunma ekipmanları göndermeye devam etmeliyiz. Putin başarısızlığa uğrayan kadar dinlenmeyeceğiz" dedi.

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Son dakika haber! İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna hava sahasının korumanın en iyi yolunun Ukrayna'ya hava savunma silahları sağlamak olduğunu açıkladı. Son dakika haber! İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna hava sahasının korumanın en iyi yolunun Ukrayna'ya hava savunma silahları sağlamak olduğunu açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, 'Ukrayna'ya savunma ekipmanları göndermeye devam etmeliyiz. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, 'Ukrayna'ya savunma ekipmanları göndermeye devam etmeliyiz.

Mevlüt Çavuşoğlu, England, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Truss, 'Putin başarısızlığa uğraması gerekiyor. Bunun için yanıtımız da daha hızlı olmalıyız - Son Dakika


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