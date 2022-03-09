Truss, "Putin başarısızlığa uğraması gerekiyor. Bunun için yanıtımız da daha hızlı olmalıyız - Son Dakika

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İngiltere ve ABD, Putin'e karşı koalisyon kurmak için uluslararası çabalara öncülük etti" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Putin başarısızlığa uğraması gerekiyor. Bunun için yanıtımız da daha hızlı olmalıyız. Yaptırımlarımızı katlamalıyız" dedi.

Liz Truss, Ukrayna hava sahasının korumanın en iyi yolunun Ukrayna'ya hava savunma silahları sağlamak olduğunu açıkladı.

"Ukrayna'ya savunma ekipmanları göndermeye devam etmeliyiz. Putin başarısızlığa uğrayan kadar dinlenmeyeceğiz" dedi.