İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda görüştü - Son Dakika
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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda görüştü

23.02.2022 22:20
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda görüştü

- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna-Rusya krizini ele alarak, Rusya'ya daha hızlı ve şiddetli ekonomik önlemler uygulama konusunda anlaştı.

- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna- Rusya krizini ele alarak, Rusya'ya daha hızlı ve şiddetli ekonomik önlemler uygulama konusunda anlaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna-Rusya krizindeki gelişmeleri ele aldı. Bakanlar, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusuna sözde bağımsızlığı koruma bahanesiyle asker gönderme kararını kınayarak, Rusya'ya karşı hızlı ve şiddetli ekonomik önlemler geliştirmek ve uygulamak konusunda anlaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile görüştü. Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda Rus yanlıları tarafından kontrol edilen sözde cumhuriyetlerin sözde bağımsızlığını tanıma ve bu bölgelere barış gücü olarak Rus birlikleri gönderme kararını kınadı" denildi

Açıklamada ayrıca, "Görüşmede, Rusya'ya karşı hızlı ve şiddetli ekonomik önlemler geliştirmek ve uygulamak için kapsamlı ikili koordinasyonu ele alındı. Blinken, Ukrayna'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve Avrupa güvenliğine olan bağlılığına sarsılmaz desteğini dile getirdi" ifadeleri yer aldı.

(Aylin Albayrak/İHA)

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Kaynak: İHA

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