İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Belarus'a daha fazla yaptırım uygulanabileceğini belirtti - Son Dakika

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Belarus'un Ryanair'e ait bir yolcu uçağını "bomba ihbarı yapıldığı gerekçesiyle başkent Minsk'e indirmesi ve ardından uçakta bulunan Belaruslu muhalif bir gazeteciyi gözaltına alması" ile ilgili sorumlulara daha fazla yaptırım uygulanabileceğini bildirdi.

Bakan Raab, İngiltere Parlamentosunda, Atina-Vilnius seferini yapan bir yolcu uçağının "zorla" başkent Minsk'e indirilmesi ve uçakta bulunan Belaruslu muhalif bir gazetecinin "hileyle" gözaltına alınmasına ilişkin soruları yanıtladı.

Söz konusu uçuşla ilgili tam olarak ne olup bittiğinin tüm ayrıntılarını acilen araştırdıklarını belirten Raab, bunun, "sivil havacılığa şok edici bir saldırı" ve "uluslararası hukuka yönelik bir saldırı" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Raab, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün, bu olayı ayrıntılı ve titiz şekilde ele almak için acilen toplanması çağrısında bulunarak, "Minsk'teki rejim, uluslararası hukukun ciddi ihlali olan bu davranışın tam bir açıklamasını yapmalı. Lukaşenko rejiminin bu tür pervasız ve tehlikeli davranışlardan sorumlu tutulması gerekiyor." dedi.

İngiltere'nin, uluslararası ortaklarıyla ele alınabilecek potansiyel diplomatik seçenekleri araştırdığını söyleyen Raab, "Diplomatik yolun haricinde, müttefiklerimizle bu tuhaf davranıştan sorumlu olanlara daha fazla yaptırım uygulanmasını aktif olarak düşünüyor ve koordine ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Raab, uçağın, bomba ihbarı yapıldığı gerekçesiyle başkent Minsk'e indirmesine ilişkin, bomba tehdidi olduğu iddialarını destekleyecek hiçbir kanıt olmadığına işaret etti.

Atina-Vilnius seferini yapan uçağın Minsk'e acil inişi

Atina'dan Vilnius'e seyahat eden 123 yolcunun bulunduğu Ryanair'e ait uçak dün Belarus hava sahasındayken bomba ihbarı üzerine Minsk Havaalanı'na acil iniş yapmış, güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağı kaldırılmıştı.

Uçağın havaalanında kontrol edilmesi esnasında Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan, sosyal medya hesabı kurucusu Belarus vatandaşı Roman Protaseviç gözaltına alınmış, aramalar sonucunda yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı belirtilmişti.