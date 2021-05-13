İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Filistin Başbakanı Iştiyye ile telefonda görüştü - Son Dakika

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Raab, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Filistin Başbakanı Iştiyye ile İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumu görüştüklerini belirterek, "Sükunet, Hamas'ın roket saldırılarına son vermesi ve iki tarafta da can kaybına mal olan şiddetin düşürülmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiliz Bakan, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi ile de telefonda görüşmüş ve Ramazan Bayramı yaklaşırken şiddete son verilmesinin özellikle önemli olduğunu belirtmişti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 16'sı çocuk, 5'i kadın, 1'i yaşlı olmak üzere 65 Filistinli şehit oldu, 365 kişi de yaralandı.