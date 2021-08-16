İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Katarlı ve ABD'li mevkidaşlarıyla Afganistan'ı görüştü - Son Dakika

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la yaptığı telefon görüşmelerinde, Afganistan'daki durum ele alındı.

Raab, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Al Sani'yle yaptığı görüşmede, Katar'ın, Afganistan barış sürecine olan bağlılığından dolayı mevkidaşına teşekkür ettiğini belirterek, "Taliban, Doha Anlaşması'nda müzakerelere iyi niyetle katılma sözü verdi ancak eylemleri şu ana kadar bu vaadine ihanet etti. Onlardan hesap sorulmalı." ifadesini kullandı.

İngiliz Bakan, Blinken ile Afganistan konusunda faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Acil önceliğimiz, vatandaşlarımızın ve son 20 yılda çalışmalarımıza destek verenlerin güvenliğini sağlamak. Ayrıca Afganistan'ın terörist gruplar için bir üs olarak kullanılmasını önlemek için uluslararası koordinasyon ihtiyacını ve Afgan halkının kötü durumunu hafifletmek için daha geniş bir yaklaşımı ele aldık."