İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, mevkidaşı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, mevkidaşı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, mevkidaşı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

6 saat önce

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, NATO olarak, Türkiye'nin İdlib'de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına desteklerini ifade ettiklerini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, mevkidaşı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1), System.String[]

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, NATO olarak, Türkiye'nin İdlib'de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına desteklerini ifade ettiklerini söyledi.

Raab ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de bulunma amacının, İngiltere'nin Türkiye ile dayanışmasını göstermek olduğunu belirten Raab, Türkiye ile İngiltere arasındaki dostluğun her zamankinden daha fazla önem taşıdığını vurguladı.

Raab, Suriye meselesine ilişkin yaşanan son göçmen sorunuyla ilgili, "Buradaki insani dramda ilk ve en önemli sorumluluk, Suriye rejimi ve Rusya'nındır. Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki zalimane saldırıları büyük önem taşımaktadır ve yakın geçmişteki en yıkıcı, zarar verici saldırılardan biri olmuştur." diye konuştu.

Öte yandan Türkiye'nin milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Raab, uluslararası yükümlülükler konusunda birlikte çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

Raab, Türkiye'nin, aynı zamanda Suriye meselesine siyasi çözüm bulunabilmesi için Soçi süreciyle çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Bakan Raab, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) İdlib'deki gerginliğin ele alınması için 28 Şubat'ta acil oturum çağrısında bulunulduğunu hatırlatarak, "Aynı zamanda, NATO olarak da bizler, Türkiye'nin İdlib'de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına desteğimizi ifade ettik." dedi.

(Sürecek)

Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Babacan kuracağı partiye ilişkin tarih verdi: Parti programını birkaç hafta içinde bitireceğiz
Son Dakika: Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu ABD'li Senatör Graham, İdlib'de "uçuşa yasak bölge" çağrısını yineledi Beşar Esed, Suriye'de genel seçim tarihini açıkladı

Son Dakika Haberleri
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 21:33:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, mevkidaşı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]