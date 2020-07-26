İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: "Önlemler alınmadığı takdirde Kovid-19'da ikinci dalgayı... - Son Dakika

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: "Önlemler alınmadığı takdirde Kovid-19'da ikinci dalgayı...

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İspanya'nın, "14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesi"nden çıkarılmasına ilişkin kararı savunarak, "Önlemler alınmadığı takdirde Kovid-19 vakalarında ikinci dalgayı ve yeni bir karantina dönemini yaşayabiliriz." dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İspanya'nın, "14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesi"nden çıkarılmasına ilişkin kararı savunarak, "Önlemler alınmadığı takdirde Kovid-19 vakalarında ikinci dalgayı ve yeni bir karantina dönemini yaşayabiliriz." dedi. İngiliz Sky News'e konuşan Bakan Raab, İspanya'nın doğusundaki Katalonya ve Aragon özerk bölgelerinde yoğunlaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, artan yeni vakalardan ülkesinin etkilenmemesi için hızlıca karar aldıklarını anlattı. Raab, İspanya'dan döneceklere yönelik alınan 14 günlük karantina kararı ile ülkedeki muhtemel ikinci dalga riskini azaltmayı hedeflediklerini aktardı. "Kararın aniden alındığına" yönelik eleştirilere de cevap veren Raab, "İspanya'da son 2 günde Kovid-19 vakalarındaki ciddi artışı değerlendirdik. Alınan karar tatilcileri üzmüş olabilir ancak bunun için tatilcilerden özür dilemeyeceğiz. Hızlı ve kararlı olmamız gerekirdi. İngiltere'de salgının yayılmasını durdurmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Önlem alınmadığı takdirde İngiltere'de yeni bir karantina dönemi yaşayabiliriz." şeklinde konuştu. -İspanya'dan döneceklere 14 gün karantina kararı İngiltere, ülkenin doğusundaki Katalonya ve Aragon özerk bölgelerinde yoğunlaşan, Kovid-19 salgınında artan yeni vakalar nedeniyle İspanya'dan gelecek yolculara 14 günlük karantina şartı getirmişti. Ulaştırma Bakanlığı yaptığı açıklamada, İspanya'nın, "seyahat koridorları" adıyla yayımlanan "14 gün karantinadan muaf ülkeler listesi"nden çıkarıldığını bildirmişti.

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 03:35

Kaynak: AA

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