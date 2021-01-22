İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: "Sudan-Etiyopya sınırı dünyadaki en net sınırlardan biridir" - Son Dakika

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: "Sudan-Etiyopya sınırı dünyadaki en net sınırlardan biridir"

22.01.2021 10:33

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Sudan ile Etiyopya arasında 1902'de belirlenen sınırın dünyadaki en net sınırlardan biri olduğunu söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Sudan ile Etiyopya arasında 1902'de belirlenen sınırın dünyadaki en net sınırlardan biri olduğunu söyledi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, günübirlik resmi temasları kapsamında geldiği Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Başbakan Abdullah Hamduk ile ayrı ayrı görüştü.

Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelen Raab, kapsamlı barış çabaları, İsrail'le varılan normalleşme anlaşması nedeniyle Sudan'ı takdir etti, ülkesinin her alanda Sudan'a desteğe hazır olduğunu vurguladı.

Raab, Sudan-Etiyopya arasındaki sınır anlaşmazlığı konusunda barışçıl çözüm çağrısı yaptı.

Geçiş dönemi ve değişime desteği nedeniyle İngiltere hükümetine teşekkür eden Burhan da İngiltere ile siyasi, ekonomik ve askeri alanlardaki iş birliğini sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

İngiliz bakanın Sudan Başbakanı Hamduk ile Başbakanlık Ofisi'nde yaptığı görüşmede ise ekonomik, diplomatik ve kültürel alanlarda iş birliği imkanlarının geliştirilmesi ele alındı.

Sudan'a imtiyazlı şartlarda finansmana erişim desteği

Sudan'ın borçlarının affı, imtiyazlı şartlarda finansmana erişiminin sağlanması için uluslararası anlaşmalara katılmaya hazır olduklarını aktaran Raab, Etiyopyalı sığınmacılara ev sahipliği yaptığı için Sudan'a teşekkür etti.

Raab, ülkesine dönmeden önce Hartum Uluslararası Havalimanı'nda Sudanlı mevkidaşı Ömer Kameruddin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Etiyopya ile yaşanan sınır anlaşmazlığına değinen Raab, "Sudan ile Etiyopya arasında 1902'de belirlenen sınır, dünyadaki en net sınırlardan biridir. İngiltere, bu işin bir parçasıydı." diye konuştu.

Raab, Etiyopyalı liderlerle bölgede gerginliğin artmaması gerektiği konusunu görüşmek ve olaylar patlak vermeyecek şekilde meseleyi çözmek için Etiyopya'ya gideceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Kameruddin de İngiliz mevkidaşına, sınır anlaşmazlığı nedeniyle savaşın eşiğine geldikleri Etiyopya'ya 1902 sınırlarını hatırlatma çağrısı yaptı.

Kameruddin, "Sudan ile Etiyopya arasındaki sınır 1902'de belirlendi. İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ın gelecekte Etiyopya'ya yapacağı ziyarette Etiyopyalı kardeşlerimize bu konunun kapandığını hatırlatmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

"Sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik

İki ülke arasındaki sınır hattı 1902'de İngiltere ve Etiyopya arasında yapılan anlaşmalarla çizilmiş, 1972'de yapılan ikili anlaşmada ise sınır sorununun barışçıl şekilde çözülmesi kararlaştırılmıştı.

Sudan ile Etiyopya arasında yıllardır "sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik, iki ülkenin son aylarda bölgeye askeri yığınak yapması ve Etiyopya jetlerinin 12 Ocak'ta anlaşmazlık yaşanan bölgelerde alçak uçuş gerçekleştirmesi sonucu daha da arttı.

Sudan, 13 Ocak'ta Etiyopya'ya ait askeri helikopterin hava sahasını ihlal ettiğini açıklamış, ertesi gün Etiyopya sınırındaki hava sahasını sivil uçuşlara kapatmıştı.

Sudan Savunma Bakanı Yasin İbrahim, 18 Ocak'ta, Etiyopya'ya "hala işgal altında tuttuğu bölgelerden" çekilmesi çağrısında bulunmuştu.

Hartum, yaklaşık 20 yıldır "Etiyopyalı milisler" tarafından kontrol edilen ve uluslararası anlaşmalarda yazılı Sudan topraklarını geri aldıklarını açıklarken, Addis Ababa, Sudan ordusunu topraklarını işgal etmekle suçluyor.

Sudan, 1956'da İngiltere'den bağımsızlığını kazanmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Sudan-Etiyopya sınırı dünyadaki en net sınırlardan biridir
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Sudan-Etiyopya sınırı dünyadaki en net sınırlardan biridir
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Sudan-Etiyopya sınırı dünyadaki en net sınırlardan biridir
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Sudan-Etiyopya sınırı dünyadaki en net sınırlardan biridir

Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, Etiyopya, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: 'Sudan-Etiyopya sınırı dünyadaki en net sınırlardan biridir' - Son Dakika


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