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İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: "Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki zalimane saldırıları yakın...
6 saat önce
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: "Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki zalimane saldırıları yakın geçmişteki en yıkıcı saldırılardan biri olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:56 Kaynak: AA
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: "Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki zalimane saldırıları
yakın geçmişteki en yıkıcı saldırılardan biri olmuştur."
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