İngiltere Dışişleri Bakanı Raab Türkiye'ye gelecek - Son Dakika

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İngiltere Dışişleri Bakanı Raab Türkiye'ye gelecek
7 saat önce
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere yarın Ankara'ya çalışma ziyareti düzenleyecek.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:34 Kaynak: AA
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere yarın Ankara'ya çalışma ziyareti düzenleyecek.
Raab, İngiltere'nin 31 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden ayrılmasından sonra ilk kez Türkiye'yi ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Raab'ın Türkiye ziyareti sırasında gerçekleşecek görüşmelerde Brexit sonrası iki ülke ilişkileri ile başta Suriye olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor.
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