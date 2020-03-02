İngiltere Dışişleri Bakanı Raab Türkiye'ye gelecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere Dışişleri Bakanı Raab Türkiye'ye gelecek - Son Dakika

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab Türkiye'ye gelecek

7 saat önce

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere yarın Ankara'ya çalışma ziyareti düzenleyecek.

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab Türkiye'ye gelecek, System.String[]

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere yarın Ankara'ya çalışma ziyareti düzenleyecek.

Raab, İngiltere'nin 31 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden ayrılmasından sonra ilk kez Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Raab'ın Türkiye ziyareti sırasında gerçekleşecek görüşmelerde Brexit sonrası iki ülke ilişkileri ile başta Suriye olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:34 Kaynak: AA
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