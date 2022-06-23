İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: "(Tahıl krizi) En geç önümüzdeki ay bir eyleme geçilmesi gerek"

İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Elizabeth Truss, Ukrayna'daki savaş nedeniyle yaşanan tahıl krizine ilişkin, "Ukrayna limanlarından bu tahılların gönderilmesinin sağlanabilmesi ve Ukrayna limanlarının Rusya saldırılarından korunması için çabalar sürdürülüyor. Ama burada gecikmeler görüyoruz maalesef. Bu sebeple de önümüzdeki ay en geç bir eyleme geçilmesi gerekliliği söz konusu" dedi.

Bakan Çavuşoğlu ve İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Elizabeth Truss, Ankara'da gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Truss, Türkiye ile iş birliğini devam ettirdiklerini belirterek, "NATO'yla ortak olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ticaret konusunda ilişkilerimizi yürütüyoruz. Görüyorum ki tarım ve hizmetler alanında da çalışmaları daha da artırarak, ticaret hacminin daha da iyi hale geleceğini gösteren çalışmalarımız var. Terörizm konusunda yine iş birliği yapıyoruz" diye konuştu.

"En geç önümüzdeki ay bir eyleme geçilmesi gerek"

Bakan Truss, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşta Türkiye ile birlikte çalıştıklarının altını çizerek, "Şu anda Ukrayna'daki limanlar bloke edilmiş durumda. Dünyanın dört bir yanına gönderilecek olan tahılların bu limanlarda kaldığını biliyoruz. BM tarafından gösterilen bir destek olmasıyla birlikte burada bir güvenli aralık oluşturmaya çalışıyoruz. Ukrayna limanlarından bu tahılların gönderilmesinin sağlanabilmesi ve Ukrayna limanlarının Rusya saldırılarından korunması için çabalar sürdürülüyor. Ama burada gecikmeler görüyoruz maalesef. Bu sebeple de önümüzdeki ay en geç bir eyleme geçilmesi gerekliliği söz konusu. Yeni mahsuller de gelecek. Bunların da aktarılması konusunda bir problem yaşanmasın" ifadelerini kullandı.

"Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya güçlendirici bir etkisi olacağını düşünmekteyiz"

NATO Zirvesi'nde de görüşmelerin sürdürüleceğini bildiren Bakan Truss, "Türkiye ile de bir müttefik olarak buradaki konuşmalarımızı devam ettireceğiz. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının kollektif güvenlik çabalarımız için güçlendirici bir etkisi olacağını düşünmekteyiz. Birleşik Krallık ve Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı bu savaşın muhtemel sonuçları konusunda istişarelerini devam ettirmekte. Herhangi bir şekilde Ukrayna egemenliğini tekrar ele geçirene kadar durmamalıyız" açıklamasında bulundu. - ANKARA