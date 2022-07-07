İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Endonezya ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Endonezya ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönüyor

07.07.2022 13:13
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Endonezya ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönüyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın parti liderliğinden istifa edeceğinin açıklanmasının ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Endonezya ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönme kararı aldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın parti liderliğinden istifa edeceğinin açıklanmasının ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Endonezya ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönme kararı aldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, dün G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Endonezya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Truss, Başbakan'ın istifa edeceği açıklamalarının ardından ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönmeye karar verdi.

Truss'un, Johnson sonrası parti içinde başlayacak yeni liderlik yarışına katılacağı ve adaylığını açıklayacağı yorumları yapıldı.

İngiltere Başbakanı Johnson'ın, bugün TSİ 15.00 civarında iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasını açıklaması öngörülüyor.

YORUMLAR
500
İngiltere'de Çevre Bakanı Pow da istifa etti İngiltere'de Çevre Bakanı Pow da istifa etti Bali'de Retno Marsudi-Wang Yi görüşmesi Bali'de Retno Marsudi-Wang Yi görüşmesi
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Endonezya ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:10 Oyuncu Ersin Korkut, Survivor All Star'a neden katılmadığını anlattı: 2 kez görüştüm ama Acun Ilıcalı ile anlaşamadım
12:48 Kürsüye çıkan vatandaşların hikayesi sahte mi? İYİ Parti'li Ağıralioğlu'nun eleştirisi, Akşener'i sinirlendirecek
12:35 Galatasaray'ın anlaştığı Sergio Oliveira'nın İstanbul'a geliş tarihi netleşti!
12:17 Brad Pitt zor durumda! İşte yüz körlüğü hastalığı hakkında merak edilenler...
12:15 İsveç'te skandal hareket! Başbakan, milletvekillerinin PKK bayrağı ile poz vermesine çok sinirlendi
12:00 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, Ümraniye Belediye Başkanı için dikkat çeken sözler: İnşallah başına bir şey gelmez
12:00 Böyle istedi Berlusconi! Transfer edilecek futbolcular sakalsız olacak ve küpe takmayacak
11:54 Gaziantep Valisi Gül, öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkındaki paylaşımıyla infial yarattı! "Bu olay sağlık terörüdür" diyerek eleştirildi
11:34 Seçim kampanyası için yaptığı twerk dansı tepki çekti! ABD'li senatör topun ağzında
11:19 İngiltere'de deprem! Başbakan Boris Johnson görevi bırakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 13:20:06. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Endonezya ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement