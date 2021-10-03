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İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, kadınların dışarı çıkmaktan korktuğunu söyledi - Son Dakika

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, kadınların dışarı çıkmaktan korktuğunu söyledi

03.10.2021 16:44
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, kadınların dışarı çıkmaktan korktuğunu söyledi, System.String[]

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, bir kadın olarak geceleri eve yürürken endişe ettiğini ve kadınların dışarı çıkmaktan korktuğunu belirterek bunun değişmesi gerektiğini ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, bir kadın olarak geceleri eve yürürken endişe ettiğini ve kadınların dışarı çıkmaktan korktuğunu belirterek bunun değişmesi gerektiğini ifade etti.

Aynı zamanda Kadın ve Eşitlik Bakanı olan Truss, polis memuru Wayne Couzens'ın evine giderken durdurduğu 33 yaşındaki Sarah Everard'ı tecavüz edip öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin konuştu.

Tecavüz ve cinsel saldırı davalarında mahkumiyet oranının düşük olması nedeniyle adalet sisteminin "kurumsal olarak kadın düşmanı" olduğu iddiasını reddeden Truss, "Ama bir kadın olarak geceleri eve yürümeyi endişe verici buluyorum." dedi.

Bu endişe ortamını sevmediğini vurgulayan Truss, kadınlar olarak dışarı çıkmaktan korktuklarını, toplumda değiştirilmesi gereken şeyler bulunduğunu belirtti.

Kendisinin konumu gereği hiç cinsel taciz veya uygunsuz davranış kurbanı olmadığını ancak kariyeri boyunca kadınlara nasıl davranıldığını gözlemlediğini ifade eden Truss, bazı iyileşmeler yaşandığını savundu. Truss, "Ancak kesinlikle kadınların geceleri dışarı çıkmaktan, izole alanlara gitmekten daha fazla korkması gibi bir durum var. Bu da kaçınılmaz olarak insanları, hayatın tadını çıkarmaktan alıkoyuyor. Bunu ele almamız gerekiyor." diye konuştu.

Tepki çeken cinayet

Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuş, Londra yakınındaki Kent'te 10 Mart'ta bulunan insan kalıntılarının Everard'a ait olduğu tespit edilmişti.

Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Polis memuru Couzens, 30 Eylül'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

"Ülkede her 3 günde 1 kadın öldürülüyor"

Öte yandan, başkent Londra'da ilkokul öğretmeni Sabina Nessa, 18 Eylül'de evinin yakınındaki bir parkta ölü bulunmuştu. Nessa cinayeti, ülkede sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışmasını yeniden başlatmıştı.

Muhalefetteki İşçi Partisinin Müslüman Milletvekili Apsana Begum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kadın cinayetlerinin bireysel olaylar olarak görülemeyeceğini ve ülkede her 3 günde 1 kadının öldürüldüğü bilgisini paylaşmıştı.

Woman Aid adlı kadın haklarını savunan kampanya grubu da yaptığı açıklamada, "Sokaklar güvenliyse Sabina neden evine dönemedi. Polisin ve hükümetin sokakların güvenli olmadığı gerçeğini anlaması için daha kaç kadını kaybetmemiz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Polis Memuru, England, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, kadınların dışarı çıkmaktan korktuğunu söyledi - Son Dakika


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