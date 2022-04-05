İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, yaptırımların Rusya'yı Sovyet dönemine götürdüğünü söyledi - Son Dakika
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İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, yaptırımların Rusya'yı Sovyet dönemine götürdüğünü söyledi

05.04.2022 18:15
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, yaptırımların Rusya'yı Sovyet dönemine götürdüğünü söyledi

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "felç edici" yaptırımların, Rus ekonomisini Sovyetler Birliği dönemine geri götürdüğünü ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "felç edici" yaptırımların, Rus ekonomisini Sovyetler Birliği dönemine geri götürdüğünü ifade etti.

Truss, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile Varşova'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, Rusya'nın 604 milyar dolarlık döviz rezervinin 350 milyar dolarını kullanamadığına dikkati çekerek, "İngiltere, G7 ülkelerine, bu haftaki G7 ve NATO toplantıları öncesinde yaptırımlarını daha da ileri götürmek için çağrı yaptı." dedi.

Truss, savaşı sona erdirmenin tek yolunun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da kaybetmesi olduğunu vurguladı.

Savunma için Ukrayna'ya silah verilmesi gerektiğini belirten Truss, Kiev'e yönelik ilk saldırılarda yenilseler de Rusların niyet ve hırslarında bir değişiklik olmadığını ifade etti.

Truss, "Putin'in askerlerinin, Ukrayna'daki sivil yaşamları umursamayarak pervasızca gözlerini Ukrayna'nın doğusuna ve güneyine diktiğini görüyoruz." dedi.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ise Ukrayna halkının güvenliği için İngiltere'nin yardımlarından ötürü teşekkür etti.

Rau, "Hali hazırda Polonya'da sınırımızı korumada yardımcı olmak için 700 İngiliz askeri bulunmakta." dedi.

Rusya'nın, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en büyük güvenlik sorununa sebep olduğunu söyleyen Rau, Rusya'nın "barbarca" savaştığını ve binlerce sivili öldürdüğünü söyledi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, England, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, yaptırımların Rusya'yı Sovyet dönemine götürdüğünü söyledi - Son Dakika


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