Son Dakika Haberleri: İngiltere Dışişleri Bakanı: Türkiye'ye silah satışı askıya alındı
Son Dakika Dünya İngiltere Dışişleri Bakanı: Türkiye'ye silah satışı askıya alındı

İngiltere Dışişleri Bakanı: Türkiye'ye silah satışı askıya alındı

39 dakika önce

İngiltere Dışişleri Bakanı: Türkiye'ye silah satışı askıya alındı.

İngiltere Dışişleri Bakanı: Türkiye'ye silah satışı askıya alındı, System.String[]

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkesinin Türkiye'ye yönelik savunma ihracatını gözden geçireceğini söyledi.


Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonla ilgili parlamentoda konuşan Raab, İngiltere'nin Türkiye'ye silah satışı ile ilgili gözden geçirme sürene kadar savunma ihracatına lisans vermeyeceğini ifade etti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:42 
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