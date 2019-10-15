İngiltere Dışişleri Bakanı: Türkiye'ye silah satışı askıya alındı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkesinin Türkiye'ye yönelik savunma ihracatını gözden geçireceğini söyledi.



Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonla ilgili parlamentoda konuşan Raab, İngiltere'nin Türkiye'ye silah satışı ile ilgili gözden geçirme sürene kadar savunma ihracatına lisans vermeyeceğini ifade etti.