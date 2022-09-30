"Kuzey Kore'nin nedensiz şekilde provokasyonları tırmandırdığını" belirten Hamada, "Bu seri denemeler, Japonya'nın ve bölgenin barış ve güvenliğini tehdit etmekte." ifadesini kullanmıştı.

İngiltere'nin müttefikleri ve ortaklarıyla Kore Yarımadası'nda barışa, kurallara dayalı uluslararası sistemi desteklemeye ve Kuzey Kore'nin yasa dışı faaliyetlerine son vermeye kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Kuzey Kore'yi ABD'yle diyaloğa geri dönmeye şiddetle teşvik ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İngiltere: Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yapma kararından derin endişe duyuyoruz - Son Dakika

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