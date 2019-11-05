Son Dakika Haberleri: İngiltere Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Moore, Bakan Akar'ı ziyaret etti
Son Dakika Güncel İngiltere Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Moore, Bakan Akar'ı ziyaret etti

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Moore, Bakan Akar'ı ziyaret etti

6 saat önce

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Richard Moore, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Moore, Bakan Akar'ı ziyaret etti, System.String[]

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Richard Moore, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.


Bir süre önce Türkiye'de Büyükelçilik yapan İngiltere Dışişleri Politika Direktörü Richard Moore, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Ziyarette İngiltere Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott da hazır bulundu. - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Hulusi Akar, İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:36 Kaynak: İHA
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