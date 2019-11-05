İngiltere Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Moore'dan Akar'a ziyaret

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Richard Moore, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Bir süre önce Türkiye'de Büyükelçilik yapan İngiltere Dışişleri Politika Direktörü Richard Moore, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Ziyarette İngiltere Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott da hazır bulundu.

(Mevlüt Hasgül/İHA)