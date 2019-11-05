İngiltere Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Moore'dan Bakan Akar'a ziyaret
7 saat önce
İNGİLTERE Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Richard Moore, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:57 Kaynak: DHA
İNGİLTERE Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Richard Moore, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bir süre önce ülkemizde Büyükelçilik de yapan İngiltere Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Richard Moore, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Ziyarette İngiltere Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott da hazır bulundu."
İçişleri Bakanlığından CHP'nin "Çubuk iddiaları"na raporla yalanlama Fatih Terim: "Kaybedersek Şampiyonlar Ligi değil, artık UEFA tarafına bakacağız" İngiltere'de muhalefetten flaş iddia: Johnson hükümeti, 'Rusya ile bağı' konusunda gerçekleri gizliyor İngiliz devi Liverpool, 24 saat içinde 2 maça çıkacak!