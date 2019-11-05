Son Dakika Haberleri: İngiltere Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Moore'dan Bakan Akar'a ziyaret
Son Dakika Politika İngiltere Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Moore'dan Bakan Akar'a ziyaret

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Moore'dan Bakan Akar'a ziyaret

7 saat önce

İNGİLTERE Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Richard Moore, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Moore'dan Bakan Akar'a ziyaret, System.String[]

İNGİLTERE Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Richard Moore, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bir süre önce ülkemizde Büyükelçilik de yapan İngiltere Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Richard Moore, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Ziyarette İngiltere Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott da hazır bulundu."


Hulusi Akar, İngiltere, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığından CHP'nin "Çubuk iddiaları"na raporla yalanlama
Fatih Terim: "Kaybedersek Şampiyonlar Ligi değil, artık UEFA tarafına bakacağız" İngiltere'de muhalefetten flaş iddia: Johnson hükümeti, 'Rusya ile bağı' konusunda gerçekleri gizliyor İngiliz devi Liverpool, 24 saat içinde 2 maça çıkacak!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 22:58:22. #7.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Moore'dan Bakan Akar'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]