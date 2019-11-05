İngiltere Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Moore'dan Bakan Akar'a ziyaret

İNGİLTERE Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Richard Moore, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bir süre önce ülkemizde Büyükelçilik de yapan İngiltere Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Richard Moore, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Ziyarette İngiltere Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott da hazır bulundu."