İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Vatandaşlarına Şırnak ve Hakkari İçin Seyahat Uyarısında Bulundu - Son Dakika
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Vatandaşlarına Şırnak ve Hakkari İçin Seyahat Uyarısında Bulundu

27.09.2022 12:19
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Vatandaşlarına Şırnak ve Hakkari İçin Seyahat Uyarısında Bulundu

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını Türkiye’ye yapacakları seyahatler konusunda uyardı. Bakanlık’tan yapılan duyuruda, İngiltere vatandaşları, Suriye sınırına 10 kilometre mesafedeki bölgelere ve zorunlu olmadıkça Şırnak ve Hakkari’ye gitmemeleri konusunda uyarıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını Türkiye'ye yapacakları seyahatler konusunda uyardı. Bakanlık'tan yapılan duyuruda, İngiltere vatandaşları, Suriye sınırına 10 kilometre mesafedeki bölgelere ve zorunlu olmadıkça Şırnak ve Hakkari'ye gitmemeleri konusunda uyarıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan duyuruda, İngiltere vatandaşlarına Türkiye'ye yapacakları seyahatler için tavsiyelerde bulunuldu. Duyuruda, İngiltere vatandaşlarına, Suriye sınırına 10 kilometre mesafedeki bölgelere ve zorunlu olmadıkça Şırnak ve Hakkari'ye gitmemeleri tavsiye edildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, 11 Ağustos'ta yaptığı duyuruda ise vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Tunceli, Diyarbakır, Kilis ve Hatay'a gitmemeleri konusunda uyarmıştı.

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Vatandaşlarına Şırnak ve Hakkari İçin Seyahat Uyarısında Bulundu - Son Dakika
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