İngiltere, Doğu Akdeniz'de müzakere çabalarına destek verdi - Son Dakika

İngiltere, Doğu Akdeniz'de müzakere çabalarına destek verdi

İngiltere, Doğu Akdeniz meselelerine siyasi çözüm bulma ve müzakere etme çabalarını desteklediğini bildirdi.

İngiltere, Doğu Akdeniz'de müzakere çabalarına destek verdi, System.String[]

İngiltere, Doğu Akdeniz meselelerine siyasi çözüm bulma ve müzakere etme çabalarını desteklediğini bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Alman mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenb ve Fransız mevkidaşı Florence Parly ile Almanya'da bir araya geldi.

Wallace, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, mevkidaşlarıyla Belarus'taki seçimler ve Mali'deki darbenin yanı sıra Doğu Akdeniz konusuna da değindiklerini aktardı.

Konuya ilişkin hukukun üstünlüğü ve seyrüsefer serbestisine saygı, Doğu Akdeniz'deki farklı sorunları tanıma ve bir çözüm bulmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını kaydeden Wallace, "İngiltere, Almanya'nın siyasi bir çözümü dememe ve müzakere etme çabalarına büyük bir destek veriyor ve bu konuda iyi bir sonuca ulaşmayı temin etmek için Alman meslektaşlarıma desteğimi ifade ettim." dedi.

Doğu Akdeniz'deki haklarını savunan Türkiye de sorunların müzakere yoluyla çözülmesini istiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hiçbir ülkenin hakkında gözü olmadığını ve hakkını da hiçbir ülkeye yedirtmeyeceğini belirterek, "Doğu Akdeniz'de çözümün yolu diyalog ve müzakereden geçiyor. Biz asla gereksiz macera peşinde değiliz gerilim de aramıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Doğu Akdeniz, İngiltere, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 17:15

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere, Doğu Akdeniz'de müzakere çabalarına destek verdi - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: Inter'i 3-2 mağlup eden Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 6. kez mutlu sona ulaştı Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Jose Sosa'yla 2 yıllık anlaşma sağladı Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı Trump yine Erdoğan'la ilişkisinden bahsetti: Bir ülkenin lideri çok iyi anlaştığım Erdoğan'ı aramamı istedi AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi Barcelona, eski oyuncusu Henrik Larsson'u teknik ekibe dahil etti Galatasaray, eski kondisyoneri Scott Piri'yi yeniden teknik ekibe kattı İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1203 yeni vaka tespit edildi Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oldu
Tekstil fabrikasında 155 işçinin 43'ünde koronavirüs tespit edilince çalışanlar karantina altına alındı Tekstil fabrikasında 155 işçinin 43'ünde koronavirüs tespit edilince çalışanlar karantina altına alındı         
18:22
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı         
18:05
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı         
17:59
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi         
17:40
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık         
17:31
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı         
17:05
İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş         
16:50
Dronla aranan kayıp alzheimer hastası yaşlı kadın zeytinlikte ortaya çıktı Dronla aranan kayıp alzheimer hastası yaşlı kadın zeytinlikte ortaya çıktı         
16:28
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi Suriyelileri sevindirdi Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi Suriyelileri sevindirdi         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki         
15:52
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti         
15:48
Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti         
15:23
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu         
15:16
Pres makinesine başını sokarak intihar etti Pres makinesine başını sokarak intihar etti         
14:31
Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu         
14:28
Yavru köpeği göz göre göre ezen sürücü: Onun geçmesini mi bekleyecektim Yavru köpeği göz göre göre ezen sürücü: Onun geçmesini mi bekleyecektim         
14:04
Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi         
12:59
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi         
12:52
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti         
12:13
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı         
11:08
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu         
10:15
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi         
09:54
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu         
09:53
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları         
09:22
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı         
09:14
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım         
08:57
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı         
08:15
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı         
03:29
Antalya'ya tatile geldiği otelin banyosunda ölü bulundu Antalya'ya tatile geldiği otelin banyosunda ölü bulundu         
02:56
Avusturalya'da altın arayan iki arkadaş, birkaç saat içinde 3,5 kilogram ağırlığında altın buldu Avusturalya'da altın arayan iki arkadaş, birkaç saat içinde 3,5 kilogram ağırlığında altın buldu         
01:32
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2020 00:14:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere, Doğu Akdeniz'de müzakere çabalarına destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei