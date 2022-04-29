İngiltere, Doğu Avrupa'daki tatbikatlar için 8 bin asker konuşlandıracak - Son Dakika
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İngiltere, Doğu Avrupa'daki tatbikatlar için 8 bin asker konuşlandıracak

29.04.2022 19:04
İngiltere, Doğu Avrupa'daki tatbikatlar için 8 bin asker konuşlandıracak

İngiltere'nin Doğu Avrupa'daki tatbikatlar için yaklaşık 8 bin asker konuşlandıracağı bildirildi.

İngiltere'nin Doğu Avrupa'daki tatbikatlar için yaklaşık 8 bin asker konuşlandıracağı bildirildi.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Finlandiya, Estonya, Polonya ve Kuzey Makedonya'yı kapsayan ve aylarca sürecek tatbikatlara, NATO müttefiklerinin yanı sıra Ortak Sefer Gücü (JEF) ülkelerinin de katılacağı ifade edildi.

Tatbikatların uzun süredir planlandığı, ancak Rusya'nın şubat sonunda Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak daha da geliştirildiği kaydedildi.

8 bin İngiliz askerin görev yapacağı tatbikatlara, 872 Challenger 2 tankı, 120 zırhlı savaş aracı, topçu silahları, helikopterler ve insansız hava araçları da destek verecek.

Savunma Bakanı Ben Wallace, tatbikatları, "Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük ortak konuşlandırmalardan biri" olarak niteleyerek, "Avrupa'nın güvenliği hiç bu kadar önemli olmamıştı." dedi.

Korgeneral Ralph Wooddisse de İngiltere'nin Avrupa'nın savunmasına ve Rus saldırganlığının caydırılmasına önemli bir katkıda bulunduğunu belirterek, "Bu konuşlanmanın büyüklüğü, İngiliz ordusunun profesyonelliği, eğitimi ve çevikliği ile birleştiğinde bu yüzyılda Avrupa'da görülmeyen bir ölçekteki saldırganlığı caydıracak." ifadesini kullandı.

İngiltere, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya füze gibi silahlar verirken, Dışişleri Bakanı Liz Truss, Kırım da dahil olmak üzere "tüm Ukrayna'nın" kurtarılması gerektiğini söylemişti.

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Kaynak: AA

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