İngiltere ekonomisi 11 yıl sonra ilk kez resesyonda

Korona virüs önlemleri nedeniyle resesyona giren İngiltere ekonomisi Nisan ve Haziran ayları arasında rekor seviyedeki en büyük düşüşünü yaşayarak yüzde 20,4 oranında küçüldü.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülke ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20,4 oranında küçüldüğünü açıkladı. Resmi verilere göre İngiltere ekonomisi korona virüs kısıtlamalarının en fazla olduğu Nisan ve Haziran aylarında yüzde 20,4 oranında küçüldü. Ulusal İstatistik Ofisi, korona virüs pandemisi nedeniyle birçok işletmenin kapatılmasından sonra hane halkı harcamalarının düşerken, fabrika ve inşaat üretiminin de azaldığını belirtti.

ONS, bu durumunun İngiltere'yi 2009'dan bu yana art arda iki çeyreklik ekonomik düşüş olarak tanımlanan ilk resesyona ittiğini belirtti. ONS, üretimdeki düşüşün mağazaların, otellerin, restoranların, okulların ve araba tamir atölyelerinin kapanmasından kaynaklandığını söylerken, ekonominin beşte dördüne güç sağlayan hizmet sektörünün, çeyreklik düşüş yaşadığını belirtti. Ayrıca fabrikaların kapanmasıyla İngiltere'de 1954'ten beri en yavaş otomobil üretiminin gerçekleştiği belirtildi.

Ulusal İstatistik Ofisi'nden Jonathan Athow, "Korona virüs salgınının getirdiği durgunluk, üç aylık gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) için rekor seviyedeki en büyük düşüşe yol açtı. Ekonomi haziran ayında toparlanmaya başladı. Buna rağmen, haziran ayındaki GSYİH, virüsün patlak vermesinden önce şubat ayındaki seviyesinin altında kalıyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere Ekonomi Bakanı Rishi Sunak ise ekonomik çöküşün önümüzdeki aylarda daha fazla iş kaybına yol açacağını söyleyerek, "Yüz binlerce insan çoktan işini kaybetti ve ne yazık ki önümüzdeki aylarda çok daha fazlası olacak. Ancak ileride yapılması gereken zor seçimler olsa da, bunu atlatacağız. ve kimsenin umutsuz veya fırsatsız kalmayacağına dair teminat verebilirim" dedi.

Öte yandan, İngiltere'de bin 148 kişide daha korona virüs vakası olduğu belirtildi. 102 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölüm sayısı 46 bin 628'e ulaşırken toplam 312 bin 789 vaka olduğu açıklandı. - MANCHESTER