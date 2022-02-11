İngiltere ekonomisi 2021'de yüzde 7,5 büyüdü - Son Dakika

İngiltere ekonomisi, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sebep olduğu ekonomik krizden toparlanarak yüzde 7,5 büyüme kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere'nin 2021 yılına ilişkin Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerini yayımladı.

Buna göre, İngiltere'de GSYH 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,5 genişledi.

Söz konusu genişleme, 2020'de GSYH'de yüzde 9,4'lük daralmadan sonra geldi. Yüzde 7,5'lik artış, 1941'den bu yana en yüksek büyüme olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın beşinci büyük ekonomisi İngiltere'nin 2021'de en hızlı büyüyen gelişmiş ülke olması da dikkati çekti.

Karşılaştırma olarak Alman ekonomisi, salgın nedeniyle 2020'de yüzde 4,6 daraldıktan sonra geçen yıl yüzde 2,8 büyümüştü.

Uluslararası Para Fonu (IMF), İngiliz ekonomisinin bu yıl yüzde 4,7 ve 2023'de ise yüzde 2,3 büyüyeceğini tahmin ediyor.