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İngiltere enflasyona karşı önlem için faiz artırdı - Son Dakika

İngiltere enflasyona karşı önlem için faiz artırdı

16.12.2021 23:06
İngiltere enflasyona karşı önlem için faiz artırdı

Enflasyonun yükselişe geçtiği İngiltere ve Norveç'te merkez bankaları faiz artırma kararı aldı.

Enflasyonun yükselişe geçtiği İngiltere ve Norveç'te merkez bankaları faiz artırma kararı aldı. Faizlerin yükseltilmesiyle fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. İngiltere Merkez Bankası politika faiz oranını 15 baz puan artırarak yüzde 0,10'dan yüzde 0,25'e yükseltti. Faiz artışına gerekçe olarak enflasyonun yüzde 6'ya dayanması gösterildi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), koronavirüs salgınının başlamasından bu yana faiz oranlarını yükselten dünyanın ilk büyük merkez bankası oldu. İngiltere Merkez Bankası'nın Perşembe günü faiz oranını yüzde 0,1'den yüzde 0,25'e çıkarması, ekonomistlerin aksi yönde beklentileri nedeniyle piyasalarda şaşkınlıkla karşılandı. Merkez Bankası yetkilileri 8'e karşı 1 oyla aldıkları faiz artırımı kararı ile fiyat artışlarının önüne geçmeyi planlıyor.

Enflasyon yüzde 5'i geçince faiz artırımı geldi

İngiltere'de enflasyon son 10 yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Son tespitlere göre yüzde 5,1 olarak belirlenen enflasyon böylece Merkez Bankasının hedeflediği oranı aşmış oldu.

İngiltere Merkez Bankası Nisan ayı için enflasyon tahminini yüzde altı olarak açıkladı.

İngiltere'deki ekonomi çevreleri ise korona salgınının piyasalarda yol açtığı sıkışıklık nedeniyle bir faiz artırımı beklemiyordu.

Bankhaus Lampe Baş Ekonomisti Aleksander Krüger, ülkede yeni koronavirüs varyantı nedeniyle vaka sayılarının hızla arttığına işaret ederek, "Yeni enfeksiyonlardaki yüksek oran göz önüne alındığında, atılan adım cesurca" dedi.

LBBW uzmanı Elmar Völker ise İngiliz Merkez Bankası'nın faiz kararının bir ikileme yol açabileceği uyarısında bulunarak, " Birleşik Krallık'ta en kötü ihtimalle toparlanmayı raydan çıkarabilecek, ekonomik riskleri artıran omicron varyantı hızla yayılırken, enflasyondaki keskin artış para politikasını değiştirmeye zorluyor" dedi.

İngiltere Merkez Bankası, yeni korona mutantının kısa vadede ekonomiyi etkileyeceğini, ancak orta vadede enflasyon üzerindeki etkisinin ise belirsiz olacağı görüşünde. Banka yöneticileri, yüzde 2 enflasyon hedefinin sürdürülebilir olabilmesi için tahmin döneminde para politikasının hafif şekilde sıkılaştırılmasının gerekli olacağı görüşünü sürdürüyor.

İngiltere'de sürpriz olarak değerlendirilen Merkez Bankası'nın faiz artırma kararından sonra Sterlin, dolar ve euro karşısında değer kazandı. İngiltere Merkez Bankası Menkul Kıymet Alım Programı ise 895 milyar Sterlin'de sabit kaldı.

Norveç de faiz artırdı

Uzmanlara göre fiyatlardaki artış, diğer nedenlerin yanında büyük ölçüde artan enerji maliyetleri ve korona krizinden kaynaklanan malzeme kıtlığı ile tedarik darboğazlarından kaynaklanıyor.

Norveç Merkez Bankası faiz oranını çeyrek puan artarak yüzde 0,50'ye çıkardı. Norveç Merkez Bankası yöheticileri, Mart ayından itibaren bir toparlanmanın beklenebileceğini açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise Euro Bölgesi için yüzde 0,0'lık faiz oranını beklendiği gibi rekor düşük seviyede tuttu. ECB Başkanı Christine Lagarde başkanlığındaki yönetim kurulu, Perşembe günü aldığı kararla Mart 2022 sonu için tahvil alımlarının sona ereceğini duyurdu.

Bu faktörler ABD'deki enflasyonunu da güçlü bir şekilde körüklüyor. Bu nedenle ABD Merkez Bankası FED de önümüzdeki yıl içinde birkaç kez faiz artırımında bulunacağını öngörüyor.

Reuters, dpa/TY,JD

(c)

İngiltere enflasyona karşı önlem için faiz artırdı

Merkez Bankası, England, Norveç, Faiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel İngiltere enflasyona karşı önlem için faiz artırdı - Son Dakika


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