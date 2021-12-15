İngiltere Enflasyonu, İngiltere Merkez Bankası Toplantısı Öncesinde 10 Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı - Son Dakika
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İngiltere Enflasyonu, İngiltere Merkez Bankası Toplantısı Öncesinde 10 Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı

15.12.2021 20:17

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksindeki artış, yıllık bazda Ekim ayındaki %4, 2 değerinden Kasım ayında %5, 1'e yükseldi.

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksindeki artış, yıllık bazda Ekim ayındaki %4, 2 değerinden Kasım ayında %5, 1'e yükseldi. Bu artış son on yılın en keskin artışı olup, Merkez Bankası'nın hedefinin de iki katından fazladır.

Reuters'in anketine katılan ekonomistler, tüketici fiyatlarındaki artışı Kasım ayı için %4, 7 beklemekteydi. İngiltere Merkez Bankası ise enflasyonun 2023 sonunda %2 hedefine ulaşmadan önce 2022 ilkbaharında %5'e ulaşacağını tahmin etmişti.

Kaynak: CNBC

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum İngiltere Enflasyonu, İngiltere Merkez Bankası Toplantısı Öncesinde 10 Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Enflasyonu, İngiltere Merkez Bankası Toplantısı Öncesinde 10 Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı - Son Dakika
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