İngiltere erken seçim için sandık başında - Son Dakika
Son Dakika Politika İngiltere erken seçim için sandık başında - Son Dakika

İngiltere erken seçim için sandık başında

6 saat önce

İngiltere, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci içerisinde erken seçim için sandık başına gitti.

İngiltere erken seçim için sandık başında, System.String[]

İngiltere, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci içerisinde erken seçim için sandık başına gitti.


Yaklaşık 46 milyon seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de (TSİ 10.00) başladı. Avam Kamarasının yeni üyelerinin belirleneceği seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 22.00'ye kadar (TSİ 01.00) sürecek. 650 seçim bölgesinde 3 bin 322 aday Avam Kamarası için yarışacak. Seçime, Muhafazakar Parti, İşçi Partisi, Liberal Demokrat Parti, Yeşil Parti, Brexit Partisi, Değişim İngiltere Partisi, İskoç Ulusal Partisi, Plaid Cymru Galler Partisi, Demokratik Birlik Partisi ve Sinn Feid Partisi katılacak.


Hükümeti kurmak için 326 milletvekili gerekiyor


Seçimde dar bölge çoğunluk sistemine göre en çok oyu alan parti parlamentoya girecek. İngiltere'de hükümet kurulabilmesi için 326 sandalyeye ulaşılması gerekiyor.


Neden erken seçime gidildi?


Brexit referandumunun üzerinden 3.5 yıl geçmesine rağmen Brexit krizi hala çözülemedi. Parlamento Brexit konusunda ikiye bölünmüş durumda. Brexit yanlısı Başbakan Boris Johnson, Brexit ile ilgili yasa tasarılarını Avam Kamarasından geçirebilecek çoğunluğa sahip olmadığı için parlamentoyu erken seçime çağırdı. Muhalefet milletvekillerinin de desteklediği çağrı sonucu İngiltere 2015'ten bu yana 3. kez sandık başına gitti.


Anketlerde Boris Johnson önde


Ülkede yapılan anketlerde Başbakan Boris Johnson'ın liderliğindeki Muhafazakar Parti yüzde 37 ile önde görülüyor. Jeremy Corbyn'nin liderliğindeki İşçi Partisi'nin yüzde 22, Jo Swinson'un liderliğindeki Liberal Demokrat Parti'nin yüzde 19, Nigel Farage'ın liderliğindeki Brexit Partisi'nin yüzde 11 ve Nicola Sturgeon'un liderliğindeki İskoç Ulusal Partisi'nin yüzde 4 oy alması bekleniyor. - LONDRA

İngiltere, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cocu, F.Bahçe'nin yıldızını kiralamak istiyor
Son dakika: Bir Emine Bulut vakası daha! 45 yaşındaki temizlik görevlisi kadın boğazı kesilerek öldürüldü Nijer'de askeri üsse saldırı: 73 ölü Yılmaz Vural: Fenerbahçe'de çalışma umutlarımı kaybetmiş değilim

Son Dakika Haberleri
18:27 Çift motorlu uçak iniş esnasında cadde ortasına çakıldı - Son Dakika Haber
18:17 Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
18:16 Bursa polisinden metro istasyonlarında denetim - Son Dakika Haber
18:16 Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika Haber
18:15 93 yaşındaki kadın evinde çıkan yangından can verdi - Son Dakika Haber
18:08 AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanı Adıyaman görevden alındı - Son Dakika Haber
17:28 Bebeğini düşürmesi için gasp süsü verilerek dövülen anne: Evliliğe zorlamadım - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 18:33:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere erken seçim için sandık başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]