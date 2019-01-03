Son Dakika Haberleri: İngiltere, Esad'ın "Bir Süre Daha İktidarda Kalmasını" Kabullendi

İngiltere, Esad'ın "Bir Süre Daha İktidarda Kalmasını" Kabullendi

1 saat önce

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in "bir süre iktidarda kalmasını" kabullendiğini itiraf etti.

İngiltere, Esad'ın
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in "bir süre iktidarda kalmasını" kabullendiğini itiraf etti.

İngiltere, İç savaş sırasında kendi halkına karşı kimyasal silahlar dahil, ölümcül saldırılar düzenleyen Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in meşru olmadığını söyleyerek, yönetimden çekilmesini talep etmişti. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, 3 günlük Asya gezisinin ardından basın mensuplarına, "Sanırım biliyorsunuz, İngiltere Esed rejimiyle ülkede uzun ve kalıcı bir barış olacağına inanmıyor. Ancak bir süre daha konumunu koruyacak, çünkü Rusya'nın tam desteğini alıyor" dedi.

"Esed'in kendi halkına saldırmayacağından emin olmalıyız"

Rusya'nın etki alanını genişlettiğine dikkat çeken Hunt, İngiltere'nin de sorumluluklarını arttırdığını kaydetti. Hunt, "Eğer Suriye konusuna dahil olacaksanız, orada gerçek bir barış olduğuna emin olmanız lazım. Bu da Esed'in, kendi insanlarına, kimyasal silah kullanmayacağına emin olmanız gerektiği anlamına geliyor" diyerek, İngiltere'nin Suriye konusundaki alakasının devam edeceğine işaret etti.

İngiltere, Suriye iç savaşı boyunca birçok muhalif grubu ve sivil toplum örgütünü desteklemişti. - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:05 Kaynak: İHA

Beşşar Esed, Dışişleri Bakanı, Suriye, İngiltere, Politika
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