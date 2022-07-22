İngiltere, eski Arnavutluk Başbakanı Berişa'yı istenmeyen kişi ilan etti - Son Dakika
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İngiltere, eski Arnavutluk Başbakanı Berişa'yı istenmeyen kişi ilan etti

22.07.2022 17:46
İngiltere, eski Arnavutluk Başbakanı Berişa'yı istenmeyen kişi ilan etti

Eski Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa, İngiltere'nin kendisini "organize suç grupları ve suçlularla açık bağlantıları ve yolsuzluk" nedeniyle istenmeyen kişi ilan ettiğini bildirdi.

Eski Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa, İngiltere'nin kendisini "organize suç grupları ve suçlularla açık bağlantıları ve yolsuzluk" nedeniyle istenmeyen kişi ilan ettiğini bildirdi.

Arnavutluk Demokratik Partisinin (PD) başkent Tiran'daki Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Berişa, kendisine iletilen bu kararla ilgili gerekçenin "Arnavutluk ve Birleşik Krallık'ta kamu güvenliği riski oluşturan organize suç grupları ve suçlularla açık bağlantıları ile yolsuzluk" olduğunu söyledi.

Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Berişa, İngiltere'nin Tiran'daki temsilcilerinin, bu kararın gizli olduğunu ve isimlerin açıklanmayacağını belirtmelerine rağmen, kendisinin Arnavutluk vatandaşları için bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşma kararı aldığını ifade etti.

Berişa, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu karar, (Arnavutluk Başbakanı) Edi Rama ile multimilyarder George Soros'un, iftira ve yozlaşmış lobi faaliyetlerine dayandırdığı, (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken'in kararına da sponsor olan, aynı grubun çıkarlarına yönelik iftiraların devamını temsil ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı diplomatlarının, kesinlikle hiçbir dayanağı olmaksızın üzerimdeki baskıyı artırmak ve iftiraya dayalı kararlarını haklı çıkarmak adına, kararlarına uluslararası ortakları dahil etme çabalarının farkındayım."

Sali Berişa, İngiliz makamlarına, kendisine yönelttikleri suçlamalar hakkında sahip oldukları tüm kanıt veya belgeleri, ülkelerinin ve Arnavutluk'un yargı organlarına teslim etmeleri çağrısında bulundu.

Öte yandan, İngiltere'nin Tiran Büyükelçiliği, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İngiltere'nin bu hafta geniş çapta duyurulan ve belgelenen suç ile yolsuzlukla bağlantıları olan çok sayıda Arnavutluk vatandaşına karşı önleyici tedbirler aldığını bildirmişti.

ABD'nin Tiran Büyükelçiliği 19 Mayıs 2021'de, Berişa'yı "Arnavutluk'taki yolsuzluk eylemleri ve demokrasiyi baltalaması" nedeniyle ABD'ye girmeye uygun olmayan kişi ilan etmişti.

Berişa'nın ABD tarafından istenmeyen kişi ilan edilmesinin ardından eski PD Genel Başkanı Lulzim Başa, Berişa'yı partisinin meclis grubundan dışlama kararı almış, bu karar parti içi çatışma ve gruplaşmaya neden olmuştu.

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Kaynak: AA

Sali Berişa, England, Tiran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere, eski Arnavutluk Başbakanı Berişa'yı istenmeyen kişi ilan etti - Son Dakika

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