Son Dakika Haberleri: İngiltere eski Maliye Bakanı Philip Hammond, milletvekilliğinden ayrıldığını açıkladı
Son Dakika Dünya İngiltere eski Maliye Bakanı Philip Hammond, milletvekilliğinden ayrıldığını açıkladı

İngiltere eski Maliye Bakanı Philip Hammond, milletvekilliğinden ayrıldığını açıkladı

7 saat önce

İngiltere eski Maliye Bakanı Philip Hammond, Başbakan Boris Johnson tarafından Brexit'e itaatsizlik etmesinden dolayı Muhafazakar Parti'den ihraç edildikten sonra milletvekilliğinden ayrıldığını açıkladı.

İngiltere eski Maliye Bakanı Philip Hammond, milletvekilliğinden ayrıldığını açıkladı, System.String[]

İngiltere eski Maliye Bakanı Philip Hammond, Başbakan Boris Johnson tarafından Brexit'e itaatsizlik etmesinden dolayı Muhafazakar Parti'den ihraç edildikten sonra milletvekilliğinden ayrıldığını açıkladı.

Hammond, İngiltere Parlamentosu'na Eylül ayında İşçi Partisi milletvekili Hilary Benn tarafından sunulan ve yürürlüğe giren Benn Yasası'na destek veren 21 Muhafazakar Parti üyesinden biriydi. Benn Yasası, Başbakan Boris Johnson'ın anlaşma olmadan AB'den ayrılma ihtimali kesinleşirse bir uzatma istemesini öngörüyordu.

Hammond, seçmenlerine ulaştırdığı mektubunda, "Muhafazakar Partili olarak kalıyorum ve bu nedenle, tüm yetişkin yaşamımı desteklediğim partiye genel bir seçimde doğrudan bir meydan okuma teşkil edecek bir harekete başlamıyorum. Partinin aktif bir parti üyesi olarak kalacağım" ifadelerini kullandı.

Philip Hammond, 1997'de Muhafazakar Parti'den milletvekili seçilmişti. 2010 yılındaki seçimlerin ardından kurulan Muhafazakar-Liberal koalisyon hükümetinde Ulaştırma Bakanı olmuş, 2011 yılında Savunma Bakanı Liam Fox'un istifa etmesi üzerine Fox'un yerine atanmıştı. Hammond, Theresa May'in başbakan olmasıyla beraber Maliye Bakanı görevini üstlenmişti.


Philip Hammond, İngiltere, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:44 Kaynak: DHA
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