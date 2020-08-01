İngiltere Federasyon Kupası Arsenal'in

Futbolda İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Arsenal, Chelsea'yi 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Chelseali Christian Pulisic'in 5. dakikada ve Arsenalli Pierre Emerick Aubameyang'ın 28. dakikada penaltıdan attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

Arsenal, Pierre Emerick Aubameyang'ın 67. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti, maç bu skorla bitti.

Chelsea'de Mateo Kovacic, maçın 73. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

FA Cup'ta 14. şampiyonluğuna ulaşan Arsenal, İngiltere'de kupayı en fazla müzesine götüren takım olma unvanını da geliştirdi.

Premier Lig'i 8'inci sırada bitiren Arsenal, FA Cup'ı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.

Geçen aralık ayında takımın başına getirilen teknik direktör Mikel Arteta, İngiliz ekibindeki ilk kupasını kazandı.

Arsenal'daki futbolculuk döneminde 2014 yılında kupaya uzanan Arteta, kulüp tarihinde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak FA Cup'ı kazanan ilk isim oldu.