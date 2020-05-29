İngiltere Federasyon Kupası'nın 27 Haziran'da başlaması planlanıyor

FA, çeyrek final maçları 21- 22 Mart tarihlerinde oynanması planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen turnuvanın devamına ilişkin hazırlanan taslak takvimi paylaştı.



Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, gereken sağlık koşullarının sağlanması durumunda çeyrek finaller 27-28 Haziran, yarı finaller 11-12 Temmuz, final karşılaşması ise 1 Ağustos'ta oynanacak.



Kupadaki çeyrek final eşleşmeleri şöyle:



Leicester City-Chelsea



Newcastle United- Manchester City



Sheffield United-Arsenal



Norwich City-Manchester United



