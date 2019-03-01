Son Dakika Haberleri: İngiltere: Festivalde Uyuşturucu Verdiği Sevgilisi Ölen Adam, Suçlu Bulundu
BBC

İngiltere: Festivalde Uyuşturucu Verdiği Sevgilisi Ölen Adam, Suçlu Bulundu

15 dakika önce

Ada'nın güneyinde bir müzik festivalinde, kız arkadaşına uyuşturucu verdikten sonra ölürken de onu videoya çeken adam, kasıtsız cinayetten suçlu bulundu.

İngiltere: Festivalde Uyuşturucu Verdiği Sevgilisi Ölen Adam, Suçlu Bulundu, System.String[]
İngiltere'de bir festivalde, kız arkadaşına uyuşturucu verdikten sonra ölürken de onu videoya çeken adam, "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bulundu.

Louella Fletcher-Michie iki yıl önce Bestival isimli festivalde 2CP isimli uyuşturucuyu aldıktan sonra hayatını kaybetti.

Genç kadının "uzun süre acı çektikten sonra öldüğü" de belirtildi.

Yargılanan Ceon Broughton'un, ölüm anına kadar geçen 6 saat süresince, sevgilisini kurtarmak için çok az şey yaptığı mahkeme kayıtlarına girdi.

Broughton, bu altı saat sırasında şuurunu kaybeden 24 yaşındaki sevgilisini filme aldı ve ona "drama kraliçesi" şeklinde seslendi.

30 yaşındaki adam, 2CP isimli uyuşturucuyu temin etmekten de suçlu bulundu.

'Uyuşturucunun dozunu ayarlayamadım'

Louella Fletcher-Michie'nin doğum gününden bir gün önce yaşanan ölümle ilgili sevgilisi, "uyuşturucunun dozunu ayarlayamadığı" savunmasını yaptı.

Mahkeme sırasında, çiftin birbirlerini uyuşturucu etkisi altında videoya aldıkları görüntüler de izlendi.

Oy çokluğu ile alınan hüküm kararları ile ilgili verilecek ceza Cuma günü belli olacak.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:04 

İngiltere, Yenikadinda Gösterme, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalıştığı Hamamın Sahibini Öldüren Genç Adamın İfadesi Ortaya Çıktı: Patronum Beni Taciz Ediyordu Kızlarını Odaya Kilitleyip Eşini Başından Vurmuştu! Korkunç Cinayetin Altından Yasak Aşk Çıktı

Kuyumcuyu Soyup İki Kişiyi Öldüren Kişinin Polis Olduğu Ortaya Çıktı Mersin'deki Kuyumcu Soygunu - Olayla İlgili Bir Polis Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 06:19:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere: Festivalde Uyuşturucu Verdiği Sevgilisi Ölen Adam, Suçlu Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]