İngiltere, Fransa'dan gelenlere karantina uygulayacak - Son Dakika

İngiltere, Fransa'dan gelenlere karantina uygulayacak

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps Perşembe günü yaptığı açıklamada, Fransa'da Covid-19 vakalarının yüksek olması nedeniyle Cumartesi gününden itibaren Fransa'dan gelen herkese 14 günlük karantina uygulanacağını söyledi.

İngiltere, Fransa'dan gelenlere karantina uygulayacak, System.String[]

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps Perşembe günü yaptığı açıklamada, Fransa'da Covid-19 vakalarının yüksek olması nedeniyle Cumartesi gününden itibaren Fransa'dan gelen herkese 14 günlük karantina uygulanacağını söyledi.

Yeni tip korona virüsün (Covid-19) ikinci dalgasına karşı temkinli davranan İngiliz hükümeti, 14 günlük karantina listesine Fransa ile birlikte Hollanda, Malta, Aruba, Turks ve Caicos adalarını da ekledi. Ulaştırma Bakanı Shapps yaptığı açıklamada, "Veriler, enfeksiyon oranlarını düşük tutmak için Fransa, Hollanda, Monako, Malta, Turks ve Caicos adaları ve Aruba'yı güvenli seyahat listemizden çıkarmamız gerektiğini gösteriyor" dedi.

Shapps, uygulamanın Cumartesi günü başlayacağı ve sabah saat 4'den sonra gelecek olan kişilerin kendilerini 14 gün boyunca izole etmesi gerektiğini söyledi. İngiltere hükümeti son günlerde Avrupa'da Covid-19 vakalarında görülen artışlar nedeniyle seyahatlerde karantina listesini genişletirken Ulaştırma Bakanı Shapps, "Burada sayılarımızı aşağıda tutmak için kesinlikle çok çalışıyoruz. Bu vakaları başka bir yerden yeniden ithal edemeyiz" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, virüsün yeni vakalarını ithal etme tehlikesi nedeniyle İngiltere'ye varışlara yeni kısıtlamalar getirilmesi gerekiyorsa bu konuda gereğinin yapılacağını söyledi.

Perşembe günü üst üste ikinci gün 2 bin 500'den fazla yeni Covid-19 enfeksiyonu bildirirken Fransa'dan, son 24 saat içinde 2 bin 524 yeni korona virüs vakası bildirdi. Resmi rakamlar, Fransa'da Mayıs ayında karantinanın kaldırılmasından bu yana en yüksek günlük artış olduğunu gösteriyor. Fransa, İngiltere'nin kararının "karşılıklı önlemlere" yol açacağı konusunda uyarıda bulunurken Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanı Clement Beaune, İngiltere'nin kararının Fransızlar için "üzücü" olduğunu belirtti.

İngiltere'nin Fransa Büyükelçisi Lord Llewellyn, yeni karantina kuralının ülkedeki İngilizler için "hoş olmayan bir haber" olacağını kabul etti, ancak insanların güvenlik önlemlerine uyduklarını ve dönüşlerinde tecrit ettikleri sürece tatillerine devam edebileceklerini vurguladı.

Veri şirketi Statista'ya göre, Fransa, İngiltere tatilcileri için İspanya'nın ardından en çok ziyaret edilen ikinci ülke olarak belirtildi. Şu anda Fransa'da olduğu düşünülen yarım milyon kadar İngiliz turistin Cumartesi günü saat 4'ten önce karantinadan kaçmak için dönüşlerinde acele edeceğinin beklendiğini açıkladı.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Koronavirüs, İngiltere, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 10:42

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere, Fransa'dan gelenlere karantina uygulayacak - Son Dakika
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