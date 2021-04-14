İngiltere, Fransa ve Almanya, İran'ın yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştireceğini duyurmasından endişeli - Son Dakika

İngiltere, Fransa ve Almanya, yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştireceğini duyuran İran'ı, "diplomatik süreci daha fazla karmaşıklaştırmamaya" çağırdı.

E3 ülkeleri olarak bilinen İngiltere, Fransa ve Almanya hükümetlerinin ortak açıklamasında, İran'ın, 13 Nisan'da, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) gönderdiği mektupta, gelişmiş santrifüjler kullanarak yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirmeye başlayacağını duyurmasından büyük endişe duyulduğu belirtildi.

Yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminin, nükleer silah üretiminde önemli bir adımı oluşturduğu için ciddi bir gelişme olduğuna dikkat çekilen açıklamada, İran'ın bu düzeyde zenginleştirmeyi gerektiren sivil bir ihtiyacının bulunmadığı savunuldu.

İran'ın Natanz'a 1000 ek santrifüj kurmayı planladığı ve bunun da İran'ın zenginleştirme kapasitesini önemli ölçüde artıracağı haberlerinin de endişeye yol açtığı kaydedilen açıklamada, duyurunun nükleer anlaşmanın eski haline getirilmesine yönelik görüşmelerin başladığı bir zamana geldiğine dikkat çekildi.

İran'ın son zamanlardaki "tehlikeli" mektubunun, bu tartışmaların yapıcı ruhuna aykırı olduğu belirtilen açıklamada, "Son gelişmeler ışığında herhangi bir aktörün tırmandırıcı adımlarını reddediyor ve İran'ı diplomatik süreci daha fazla karmaşıklaştırmamaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

İran'ın mektubu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor.

Ancak İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye hitaben yazdığı mektupta, ülkesinin yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme çalışmalarına başlayacağını bildirmişti.

Arakçi, pazar günü saldırıya uğrayan İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi'nde hasar gören makinelerin yenileneceğini ve mevcut makinelere ek olarak, yüzde 50 kapasiteli 1000 santrifüjün daha ekleneceğini ifade etmişti.

ABD, eski Başkan Donald Trump döneminde çekildiği nükleer anlaşmaya yeniden dahil olmayı düşünüyor. ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşünün yanı sıra İran'a yönelik ambargonun kaldırılması ve anlaşmanın tam olarak uygulanması konularını ele alan Viyana toplantılarının ilki 6 Nisan yapılmıştı. İkinci toplantının ise 16 Nisan'da yapılması planlanıyor.