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İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferi! Manchester City, Grealish için 100 milyon pound ödeyecekler - Son Dakika

İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferi! Manchester City, Grealish için 100 milyon pound ödeyecekler

04.08.2021 18:38

Premier Lig ekibi Manchester City, Aston Villa'nın yıldızı Jack Grealish'in transferi için 100 milyon pound bonservis ödeyecek. İngiliz devi bu transferle kulüp rekoru kırarken İngiltere futbol tarihine de adını yazdıracak.

Manchester City, Aston Villa'yla Jack Grealish'in transferi için anlaşma sağladı. Premier Lig devi, İngiliz futbolcu için ödeyeceği 100 milyon poundla tüm rekorları altüst edecek.

KULÜP REKORU KIRACAKLAR

Sporx'in The Telegraph'tan aktardığı habere göre; Manchester City, Grealish'in transferi için 100 milyon pound (117.5 milyon euro) bonservis bedeli ödeyecek. Galli futbolcu Gareth Bale'in 85 milyon pounda Real Madrid'e transferini geçecek olan Grealish için bir Britanyalı oyuncuya ödenen en yüksek bonservis bedeli verilecek. İngiliz devi, bu transferle kulüp rekoru kırarken Manchester United'ın Paul Pogba'ya ödediği 105 milyon euro'yu da geçerek İngiliz futbol tarihinin en pahalı transferine imza atmış olacak.

İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferi! Manchester City, Grealish için 100 milyon pound ödeyecekler

The Telegraph, Premier Lig, Manchester, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferi! Manchester City, Grealish için 100 milyon pound ödeyecekler - Son Dakika Spor


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