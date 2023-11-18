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İngiltere futbolu çalkalanıyor! Manchester City ve Chelsea'ye tarihte görülmemiş ceza - Son Dakika

İngiltere futbolu çalkalanıyor! Manchester City ve Chelsea'ye tarihte görülmemiş ceza

İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester City ve Chelsea, Finansal Kar ve Sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Manchester City'nin 115 suçlamayla, Chelsea'nin ise kayıt dışı ödemelerle suçlandığı belirtildi.

18.11.2023 19:24  - Güncelleme: 19:29

İngiliz devleri Chelsea ve Manchester City, FFP kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunmaları halinde Premier Lig'den düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

İNCELEME ALTINA ALINACAKLAR

Daily Mail'de yer alan habere göre, City'nin mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 115 suçlamayla karşı karşıya olduğu, Chelsea'nin ise kulübün eski sahibi Roman Abramovich'le bağlantılı olduğu iddia edilen ödemeler nedeniyle inceleme altına alınabileceği iddia ediliyor.

İngiltere futbolu çalkalanıyor! Manchester City ve Chelsea küme düşürülüyor

KÜME DÜŞEBİLİRLER

Manchester City'nin eski mali danışmanı Stefan Borson, Everton'ın Finansal Kar ve Sürdürülebilirlik kuralları nedeniyle 10 puan ceza almasının ardından bir açıklama yaparak, "Kararı görmeden, Everton için 10 puan cezası bana basit bir FFP ihlali için fazla geliyor. Ancak bu durum, City'ye ve Chelsea'ye uygulanacak yaptırımların potansiyel olarak küme düşmeye yol açabileceğini güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere futbolu çalkalanıyor! Manchester City ve Chelsea küme düşürülüyor

EVERTON'IN 10 PUANI SİLİNDİ

Ayrıca Premier Lig ekibi Everton, Finansal Kar ve Sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan silme cezası aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol İngiltere futbolu çalkalanıyor! Manchester City ve Chelsea'ye tarihte görülmemiş ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere futbolu çalkalanıyor! Manchester City ve Chelsea'ye tarihte görülmemiş ceza - Son Dakika
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