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İngiliz uçakları, İsrail'e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacak - Son Dakika

İngiliz uçakları, İsrail'e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacak

İngiltere, esirlerin kurtarılmasına destek olmak amacıyla İsrail'e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacağını duyurdu. Uçaklar silahsız olacak ve sadece rehinelerin yerini tespit etmekle görevlendirilecek.

03.12.2023 - 00:53,
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İngiltere, esirlerin kurtarılmasına destek olmak gerekçesiyle İsrail'e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacağını bildirdi.

İNGİLİZ ESİRLER İÇİN ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTECEKLER

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin 7 Ekim'den bu yana, aralarında İngiliz vatandaşlarının da bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak üzere bölgedeki ortaklarıyla birlikte çalıştığı belirtildi.

DOĞU AKDENİZ ÜZERİNDE GÖZETLEME UÇUŞLARI YAPILACAK

Vatandaşlarının güvenliğinin "İngiltere'nin en büyük önceliği" olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "İngiltere Savunma Bakanlığı, devam eden rehine kurtarma faaliyetlerini desteklemek üzere İsrail ve Gazze üzerindeki hava sahasında faaliyet göstermek dahil Doğu Akdeniz üzerinde gözetleme uçuşları gerçekleştirecek.

UÇAKLAR REHİNELERİN YERİNİ TESPİT EDECEK

Gözetleme uçakları silahsız olacak, muharip role sahip olmayacak ve yalnızca rehinelerin yerini tespit etmekle görevlendirilecek. Sadece rehinelerin kurtarılmasıyla ilgili bilgiler, rehinelerin kurtarılmasından sorumlu ilgili makamlara iletilecek."

Kaynak: AA

England, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiliz uçakları, İsrail'e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacak - Son Dakika
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