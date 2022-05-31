İngiltere, göçmen ve mültecileri 14 Haziran'da Ruanda'ya göndermeye başlayacak - Son Dakika
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İngiltere, göçmen ve mültecileri 14 Haziran'da Ruanda'ya göndermeye başlayacak

31.05.2022 20:23
İngiltere, göçmen ve mültecileri 14 Haziran'da Ruanda'ya göndermeye başlayacak

İngiltere'nin ülkeye kaçak yollardan giren düzensiz göçmen ve mültecileri 14 Haziran'da Ruanda'ya göndermeye başlayacağı bildirildi.

İngiltere'nin ülkeye kaçak yollardan giren düzensiz göçmen ve mültecileri 14 Haziran'da Ruanda'ya göndermeye başlayacağı bildirildi.

İçişleri Bakanı Priti Patel, yaptığı açıklamada, Ruanda'yla yapılan anlaşma kapsamında sınır dışı edileceklere bildirimde bulunulduğunu duyurdu.

Süreci geciktirmek için hala girişimlerin olacağını kaydeden Patel, Ruanda ile varılan anlaşmanın insan kaçakçılarının iş modelini kırma stratejilerinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

İlk düzensiz göçmen ve mültecilerin 14 Haziran'da gönderilmeye başlanacağını belirten Patel, "Bugünkü duyuru, bu ortaklığı gerçekleştirmeye yönelik bir başka kritik adım." değerlendirmesinde bulundu.

Tepki çeken plan

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada, 1 Ocak'tan itibaren İngiltere'ye yasa dışı giriş yapan herkesin Ruanda'ya gönderileceğini ve oraya yerleştirileceğini açıklamıştı.

Plana muhalefetin yanı sıra sivil toplum kuruluşları tepki göstermişti. Londra merkezli Uluslararası Af Örgütünün İngiltere Mülteci ve Göçmen Hakları Direktörü Steve Valdez-Symonds, konuya ilişkin açıklamasında, sığınma işlemleri için insanları başka bir ülkeye göndermenin, "sorumsuzluğun doruğu" olduğunu, hükümetin ise şu anda iltica konularında "insanlıktan ve gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu" gösterdiğini belirtmişti.

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Kaynak: AA

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