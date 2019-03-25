İngiltere: "Golan Tepelerini İsrail İşgali Altındaki Toprak Olarak Görüyoruz.
1 saat önce
İngiltere: "Golan Tepelerini İsrail işgali altındaki toprak olarak görüyoruz.
İngiltere: "Golan Tepelerini İsrail işgali altındaki toprak olarak görüyoruz. İsrail'in 1981'deki ilhakını tanımadık ve tanımayı da planlamıyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:40 Kaynak: AA
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