Son Dakika Haberleri: İngiltere: "Golan Tepelerini İsrail İşgali Altındaki Toprak Olarak Görüyoruz.

İngiltere: "Golan Tepelerini İsrail İşgali Altındaki Toprak Olarak Görüyoruz.

1 saat önce

İngiltere: "Golan Tepelerini İsrail işgali altındaki toprak olarak görüyoruz.

İngiltere:
İngiltere: "Golan Tepelerini İsrail işgali altındaki toprak olarak görüyoruz. İsrail'in 1981'deki ilhakını tanımadık ve tanımayı da planlamıyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:40 Kaynak: AA

İngiltere, İsrail, Güncel
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