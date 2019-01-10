İngiltere Güllü Nineyi Uğurladı: Anam Hakkını Helal Etsin

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'nın Enfield bölgesindeki evinde iki yıldır alzheimer tedavisi gören 86 yaşındaki Güllü Üzüm, pazar günü saat 07.20'de vefat etti.

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'nın Enfield bölgesindeki evinde iki yıldır alzheimer tedavisi gören 86 yaşındaki Güllü Üzüm, pazar günü saat 07.20'de vefat etti. Güllü Üzüm'ün 10 yıldır Londra'da yaşadığı, 9 oğul, 2 kız ve 32 torun sahibi olduğu açıklandı. İAKM-Cemevi'nde dün düzenlenen cenaze törenine Belediye Meclis Üyesi Sabri Özaydın, Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, Britanya genelindeki Alevi kültür merkezi ve cemevi başkanları, yöre dernekleri başkanları, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu üyeleri ile Üzüm ailesinin yakınlarından oluşan binden fazla kişi katıldı.



HAK'DAN GELEN HAK'KA YÜRÜYOR



Cenaze töreninde konuşan Hüseyin Üzüm, kendilerini yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür ederek "Hak'dan gelen Hak'ka yürür, deriz. Ama bu ana olunca farklı oluyor. 10 yıl boyunca babam hastaydı, babama hizmet etti. Sonra anam da amansız bir hastalığa yakalandı. Ablalarım, yengelerim, yeğenlerim hepsi hizmet etti. Anamın üzerinde hiçbir hakkım yok. Bana hakkını helal etsin" diye konuştu



CUMA GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK



Zakir Eren'in bağlama eşliğinde üç nefes okuması ardından Dede Dereli, Alevi geleneklerine göre cenaze duası yaptı ve helallik istedi. Üzüm'ün cenazesi bugün akşam Türkiye'ye gönderilecek ve memleketi olan Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Kaleboynu yöresinde yarın saat 12.00'de toprağa verilecek.

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