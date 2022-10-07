İngiltere, halkın daha az enerji tüketmesi için hazırlanan kampanyayı durdurdu - Son Dakika
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İngiltere, halkın daha az enerji tüketmesi için hazırlanan kampanyayı durdurdu

07.10.2022 22:06
İngiltere, halkın daha az enerji tüketmesi için hazırlanan kampanyayı durdurdu

İngiltere'de, en kötü durumda elektrik kesintilerinin yaşanacağı belirtilmesine rağmen vatandaşları az elektrik tüketmeye çağıran kampanyaya son verildi.

İngiltere'de, en kötü durumda elektrik kesintilerinin yaşanacağı belirtilmesine rağmen vatandaşları az elektrik tüketmeye çağıran kampanyaya son verildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkede enerji tüketimini azaltmayı planlayan 15 milyon sterlinlik kamu bilgilendirme kampanyası Başbakanı Liz Truss tarafından engellendi.

İklimden Sorumlu Devlet Bakanı Graham Stuart, BBC'nin halkın daha az enerji tüketimine teşvik edilmesi hakkında sorduğu soruya "Bunun mesajını vermiyoruz." yanıtını verdi.

Stuart, başka bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada da İngiltere'nin "dadı hükümeti" olmadığını vurguladı.

Çok uluslu elektrik ve gaz şirketi National Grid, dün, ülkenin en kötü senaryoda kışın üç saatlik elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarmıştı.

İngiltere'nin enerji piyasası denetim kurumu (Ofgem), 3 Ekim'de, ülkenin bu kış doğal gaz arzı konusunda "önemli bir riskle karşı karşıya olabileceği" uyarısı yapmıştı.

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Kaynak: AA

Liz Truss, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere, halkın daha az enerji tüketmesi için hazırlanan kampanyayı durdurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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