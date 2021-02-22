İngiltere hava sahasını "Boeing 777"lere kapatacak - Son Dakika

İngiltere hava sahasını "Boeing 777"lere kapatacak

22.02.2021 19:35
İngiltere hava sahasını

İngiltere'nin, hava sahasını ABD'de kalkıştan kısa süre sonra motoru arızalanarak acil iniş yapan Boeing 777 model uçaklara geçici olarak kapatacağı bildirildi.

İngiltere'nin, hava sahasını ABD'de kalkıştan kısa süre sonra motoru arızalanarak acil iniş yapan Boeing 777 model uçaklara geçici olarak kapatacağı bildirildi.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin hava sahasının Pratt Whitney 400-122 serisi motorlara sahip Boeing 777 model uçaklara geçici olarak kapatılacağını duyurdu.

Motor parçaları evlerin bahçesine düşmüştü

ABD'de 20 Şubat'ta Denver Uluslararası Havalimanı'ndan Honolulu'ya gitmek üzere havalanan United Havayollarına ait Boeing 777 tipi yolcu uçağının motoru arızalanmış, kopan parçalar 50 kilometre çapında alana dağılmıştı. Bazı parçalar çevredeki evlerin bahçesine düşmüştü.

ABD ulusal basınında bölge sakinlerinden yaralanan kimsenin bulunmadığı bilgisi paylaşılmıştı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, sağ motoru arızalandıktan sonra uçağın havalimanına güvenli şekilde geri döndüğü kaydedilmişti.

FAA, United Havayollarına acil iniş yapan uçağını soruşturma talimatı vermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Boeing 777, England, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere hava sahasını 'Boeing 777'lere kapatacak - Son Dakika


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