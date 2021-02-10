İngiltere, herkes aşı olana kadar tatil amacıyla ülke dışına yapılacak seyahatlere izin vermeyecek - Son Dakika

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, herkesin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olana kadar ülke dışında tatil yasağının devam edeceğini söyledi.

Shapps, BBC'ye yaptığı açıklamada, ülke dışına seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için neyin değişmesi gerektiğine dair soruya, "Her şeyden önce herkesin aşılarını yaptırmaları." yanıtını verdi.

Tatil rezervasyonu yapmanın "çok erken" olduğu konusunda uyarıda bulunan Shapps, kısıtlamaların kaldırılmasında hem İngiltere'deki hem de başka yerlerdeki aşı yapılma oranlarını dikkate alacaklarını vurguladı.

Shapps, 13 milyondan fazla kişiye aşı yaptıklarına, bunun da Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tamamının toplamından çok daha fazla olduğuna dikkati çekerek, "Bu nedenle daha geniş bir şekilde uluslararası seyahat yasağını kaldırabilmek için diğer ülkelerin de bize yetişmesini beklememiz gerekecek. Çünkü sadece buradaki durumu kontrol edebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Shapps, insanların şu anda ne yurt içi ne de yurt dışı tatil rezervasyonu yapmaması gerektiğini vurguladı.

İngiltere, 5 Ocak'ta yürürlüğe giren karantina kapsamında, iş ve sağlık gibi mecburi durumlar haricindeki tüm seyahatleri yasaklamıştı.

Mayıs ayına kadar yetişkinlerin büyük bölümünü aşılamayı hedefleyen İngiliz hükümeti, herkese aşının ilk dozunu uygulamanın eylül ayını bulabileceğini belirtiyor.